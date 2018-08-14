В Хабаровском крае опять возникли проблемы с газом в баллонах
Газовики большие ёмкости с топливом продают, но не подключают.
Газовики большие ёмкости с топливом продают, но не подключают.
В Хабаровском крае вновь возникли проблемы с баллонным газом. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в
— Количество обращений по поводу доставки 50-литровых газовых баллонов жителям многоквартирных домов значительно увеличилось, — отметила консультант отдела по взаимодействию со СМИ Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Мелихова. — Баллоны такого объёма доставляют только до подъезда, хотя потребители и оплатили доставку газа, как указано в регулируемом тарифе, «до потребителя», то есть до квартиры.
— Мне ещё повезло, что у меня зять работает в газовой сфере. Он мне этот 50-литровый баллон заносит и подключает. А каково другим? — рассказала житель двухэтажного дома по улице Локомотивной в Хабаровске Лариса Седова.
В компании «Газэнергосеть Хабаровск» объяснили, что продажа 50-литровых баллонов формально не запрещена. Однако закон ещё в 2012 году ввёл ограничения на их использование в многоквартирных домах. Согласно постановлению правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», в жилых многоквартирных домах разрешается использовать газовые баллоны объёмом не более пяти литров. То есть 50-литровки газовики могут продавать гражданам, но устанавливать их не имеют права.
— Потребители в большинстве случаев оплачивают доставку в квартиру газовых баллонов объёмом 50 литров. Так людям удобнее — большого баллона хватает надолго, особенно сейчас в период дачных заготовок на зиму. Засолка, маринование, стерилизация банок с
— Люди опасаются, что заказывать пятилитровые баллоны им теперь придется как минимум раз в неделю. А вдруг будут перебои или некому будет дожидаться мастера, который доставит и установит баллон на кухне, — сказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. — Необходимо для
— На складе хранения в Переяславке баллон заправленный стоит 994 рубля 14 копеек, индивидуальный предприниматель в Ситу такие же ёмкости привозит уже за полторы тысячи рублей, — рассказал глава администрации Ситы Евгений Лупин. — Такая ситуация у нас сложилась с 2016 года, когда «Крайгаза» не стало, а обменные пункты баллонов в поселениях были ликвидированы.
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало о временных перебоях с баллонным газом, которые возникли в районе имени Лазо при переходе полномочий от одного поставщика к другому. Решить проблему удалось довольно оперативно.