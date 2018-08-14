В Хабаровском крае опять возникли проблемы с газом в баллонах

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В Хабаровском крае вновь возникли проблемы с баллонным газом. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевой думы, сотрудники новой компании «Газэнергосеть Хабаровск», которая с июля этого года занимается обеспечением населения сжиженным газом, отказываются подключать 50-литровые баллоны потребителям в многоквартирных домах.

— Количество обращений по поводу доставки 50-литровых газовых баллонов жителям многоквартирных домов значительно увеличилось, — отметила консультант отдела по взаимодействию со СМИ Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Мелихова. — Баллоны такого объёма доставляют только до подъезда, хотя потребители и оплатили доставку газа, как указано в регулируемом тарифе, «до потребителя», то есть до квартиры.

Семье из трёх человек летом, в период заготовок, большого баллона хватает примерно на три месяца. Пользователи 50-литровыми ёмкостями, живущие в основном в старых не газифицированных домах, сетуют, что им приходится самостоятельно таскать и подключать их как попало, что довольно странно с точки зрения безопасности.

— Мне ещё повезло, что у меня зять работает в газовой сфере. Он мне этот 50-литровый баллон заносит и подключает. А каково другим? — рассказала житель двухэтажного дома по улице Локомотивной в Хабаровске Лариса Седова.

В компании «Газэнергосеть Хабаровск» объяснили, что продажа 50-литровых баллонов формально не запрещена. Однако закон ещё в 2012 году ввёл ограничения на их использование в многоквартирных домах. Согласно постановлению правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», в жилых многоквартирных домах разрешается использовать газовые баллоны объёмом не более пяти литров. То есть 50-литровки газовики могут продавать гражданам, но устанавливать их не имеют права.

— Потребители в большинстве случаев оплачивают доставку в квартиру газовых баллонов объёмом 50 литров. Так людям удобнее — большого баллона хватает надолго, особенно сейчас в период дачных заготовок на зиму. Засолка, маринование, стерилизация банок с огурцами-помидорами требуют немалых расходов бытового газа, — объяснил на прошедшем в министерстве ЖКХ края совещании генеральный директор ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Сергей Веретенников.

Пятилитровые баллоны газовики готовы доставлять до конечного потребителя и подключать. Но они не пользуются спросом.

— Люди опасаются, что заказывать пятилитровые баллоны им теперь придется как минимум раз в неделю. А вдруг будут перебои или некому будет дожидаться мастера, который доставит и установит баллон на кухне, — сказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. — Необходимо для информационно-разъяснительной работы привлечь средства массовой информации. Конечно, отказаться от прежней привычки покупать большие баллоны с газом людям будет не просто, но ведь вошло в привычку приобретать бутилированную воду. Мне кажется, и с газовыми баллонами будет так же. Можно предложить, к примеру, некий график доставки: человек заплатил за несколько пятилитровых баллонов, и ему по заявке (как заканчивается предыдущий) их привозят. Для удобства населения нужно прорабатывать различные варианты.

При этом в сельской местности, где люди пользуются газом в отдельных от дома помещениях летних кухонь, использование 50-литровых баллонов закон разрешает. Однако и там доставку и подключение осуществляют или сами жильцы, или частные фирмы.

— На складе хранения в Переяславке баллон заправленный стоит 994 рубля 14 копеек, индивидуальный предприниматель в Ситу такие же ёмкости привозит уже за полторы тысячи рублей, — рассказал глава администрации Ситы Евгений Лупин. — Такая ситуация у нас сложилась с 2016 года, когда «Крайгаза» не стало, а обменные пункты баллонов в поселениях были ликвидированы. Частник-подрядчик, который развозит баллоны, никакой ответственности не несёт. Попался баллон бракованный, обмену он не подлежит. Сама же компания «Газэнергосеть Хабаровск» также, как и её предшественница «Газпром Газораспределение Дальний Восток», доставкой газа до конечного потребителя на занимается. И клиенты просто не могут им предъявить претензии, если, например, баллон с дефектом.