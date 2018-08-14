Назван способ борьбы с неизлечимым раком

Источник: Reuters

Примерно 50 процентов случаев рака возникает из-за нарушений в сигнальных путях, контролирующих рост клеток. Одним из таких путей является MAPK/ERK, который играет важную роль в росте злокачественных новообразований. Он осуществляется через сложный каскад взаимодействующих белков. Запуск каскада происходит, когда с белковыми рецепторами с внешней стороны клетки связывается сигнальное соединение. В результате на внутренней поверхности мембраны клетки активируется белок RAS, который передает сигнал на белок RAF, и далее на MEK и MAPK. В итоге активируется широкий спектр программ, нацеленных на рост и размножение клеток.

Регуляторные белки NF1 удерживают активность MAPK/ERK в пределах здорового диапазона. Однако мутации, происходящие в генах, которые кодируют компоненты сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию опухоли.

Многие попытки разработки препаратов, нацеленных на MAPK/ERK, потерпели неудачу из-за того, что в злокачественных тканях существуют обходные сигнальные пути, а сами дефектные белки почти не взаимодействуют с лекарственными веществами.

Согласно одной из гипотез, мутации делают компоненты слишком чувствительными к химическим сигналам. Чтобы проверить ее, ученые использовали экспериментальное соединение RMC-4550, которое ингибирует активность белка SHP2. Показано, что SHP2 обусловливает активацию рецепторными белками молекулы RAS.