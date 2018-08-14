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05:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Спецкомиссия проследит за качеством еды приморцев

Качество продуктов в Приморье будет контролировать специальная рабочая группа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: AP 2018

Межведомственную рабочую группу по качеству продукции создадут в Приморье. Об этом сообщили на заседании комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции под руководством главы региона Андрея Тарасенко.

На заседании рассмотрели вопрос продовольственной безопасности во время продуктового эмбарго. По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрея Бронца, чтобы обеспечить население качественной местной продукцией, сельхозпроизводителям оказана различная поддержка. В приоритете — увеличение производства молока.

«Осуществляется поддержка и создание кооперативов для переработки молока от фермеров и личных подсобных хозяйств. Выплачиваются субсидии на молоко, техническое оснащение и закупку высокопродуктивного племенного скота. Были построены овощехранилища», — доложил Андрей Бронц.

В свою очередь, надзорные ведомства постоянно следят за качеством выпускаемой продукции.

«Во втором квартале было отобрано 456 проб молока и молочной продукции. Проведено 1 664 исследования и в 102 случаях молочная продукция не соответствовала качеству и безопасности», — добавила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

Директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль отметила, что в Приморье планируется создать межведомственную рабочую группу по качеству пищевой продукции. Положительный опыт таких групп уже есть в Краснодарском, Ставропольском и других краях.

«Рабочая группа будет взаимодействовать со всеми контрольными органами, представителями общественных организаций, чтобы пресечь распространение в крае некачественной продукции», — сказала Елена Коваль.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что необходимо ужесточить контроль за продукцией, завозимой из других регионов.

«Нужно защищать регион от контрафакта, осуществлять строгий контроль приема и сбыта продукции. В магазинах должны быть больше продуктов местных производителей высокого качества», — подчеркнул руководитель края.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго, ограничившего импорт продуктов в Россию. Запрет на ввоз санкционной продукции продлен до конца 2019 года.

Михаил Грач.

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