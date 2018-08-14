Астрономы показали хабаровчанам пик «звездопада»
Поток Персеиды можно наблюдать до 20 августа.
Поток Персеиды можно наблюдать до 20 августа.
«В ночь с 12 на 13 августа нам удалось собраться большой дружной компанией на самый большой летний “звездопад” Персеиды. Погода невероятно обрадовала — на небе не было ни облачка», — поделились впечатлениями астрономы.
Участникам выезда удалось сфотографировать планетарную туманность М27 «Гантель». Это одна из самых ярких туманностей, ее возраст оценивается в 3−4 тыс лет.
Как ранее рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва, чтобы наблюдать звездопад, лучше выехать за город — в краевом центре мешает засветка от фонарей. Кроме того, нужна хорошая погода и чистое небо.