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05:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Астрономы показали хабаровчанам пик «звездопада»

Поток Персеиды можно наблюдать до 20 августа.

Астрономы-любители показали хабаровчанам летний «звездопад» Персеиды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Они организовали ночной выезд за город, чтобы вместе с гостями понаблюдать за метеоритным потоком, туманностями и звездными скоплениями через разные телескопы.

«В ночь с 12 на 13 августа нам удалось собраться большой дружной компанией на самый большой летний “звездопад” Персеиды. Погода невероятно обрадовала — на небе не было ни облачка», — поделились впечатлениями астрономы.

Участникам выезда удалось сфотографировать планетарную туманность М27 «Гантель». Это одна из самых ярких туманностей, ее возраст оценивается в 3−4 тыс лет.

Напомним, 11—13 августа хабаровчане могли наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, но он будет виден до 20 августа. Раз в год Земля проходит через хвост кометы, состоящий из обледеневших обломков и небольших камней. Они движутся с колоссальной скоростью и сгорают в атмосфере, оставляя характерные световые полосы.

Как ранее рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва, чтобы наблюдать звездопад, лучше выехать за город — в краевом центре мешает засветка от фонарей. Кроме того, нужна хорошая погода и чистое небо.

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