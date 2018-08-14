Астрономы показали хабаровчанам пик «звездопада»

Астрономы-любители показали хабаровчанам летний «звездопад» Персеиды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Они организовали ночной выезд за город, чтобы вместе с гостями понаблюдать за метеоритным потоком, туманностями и звездными скоплениями через разные телескопы.

«В ночь с 12 на 13 августа нам удалось собраться большой дружной компанией на самый большой летний “звездопад” Персеиды. Погода невероятно обрадовала — на небе не было ни облачка», — поделились впечатлениями астрономы.

Участникам выезда удалось сфотографировать планетарную туманность М27 «Гантель». Это одна из самых ярких туманностей, ее возраст оценивается в 3−4 тыс лет.

Напомним, 11—13 августа хабаровчане могли наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, но он будет виден до 20 августа. Раз в год Земля проходит через хвост кометы, состоящий из обледеневших обломков и небольших камней. Они движутся с колоссальной скоростью и сгорают в атмосфере, оставляя характерные световые полосы.