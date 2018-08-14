Центральные улицы Красноярска будут заасфальтированы к 25 августа

В настоящее время 38 участков дорог города находятся в стадии завершения ремонта. Отметим, что 25 августа в центре Красноярска — на проспекте Мира пройдет вторая волна празднования Дня города. В этот день улица будет полностью перекрыта для движения и станет пешеходной.

«На ул. Ленина уже завершены работы по замене гранитного бортового камня, сейчас подрядчик ведет работы по устройству верхнего и нижнего слоя покрытия проезжей части на участке от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата. Здесь выложено порядка 4,8 тыс м2 новой брусчатки. На ул. Робеспьера практически завершены работы по устройству асфальта за исключением заездных карманов, тротуаров. Здесь также будет установлено 2 новых автопавильона. В Центральном районе на О. Отдыха продолжаются работы по устройству тротуаров, ремонтники уже приступили к устройству верхнего слоя покрытия, выполнено 7500 м2», — сообщает пресс-служба города.