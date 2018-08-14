В Приморье объявлено штормовое предупреждение
В связи со смещением активного атмосферного фронта над территорией Приморского края во второй половине дня 14 августа местами на
В связи со смещением активного атмосферного фронта над территорией Приморского края во второй половине дня 14 августа местами на
Ночью 16 августа сильные дожди с количеством 15−45 мм за 12 часов и менее сохранятся в восточной половине края. Максимальное количество выпавших за этот период осадков может составить 40−120 мм (30−80% месячной нормы).
Значительная интенсивность осадков вызовет резкий подъем воды в верховьях рек и на малых водотоках. Ожидаются подтопления хозяйственных объектов в пониженных местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог дождевым и речным стоком, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам.
Наиболее паводкоопасные районы: Партизанский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Лазовский, Уссурийский, Шкотовский, Спасский.