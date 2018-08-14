В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В связи со смещением активного атмосферного фронта над территорией Приморского края во второй половине дня 14 августа местами на юго-западе, ночью и днем 15 августа в г. Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15−45 мм, в южной половине местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, грозы. При грозе порывистый ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.