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05:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Теплые туалеты появятся в 14 сельских школах в Чунском районе

Тёплые туалеты обустроят в 14 сельских школах Чунского района к 1 сентября 2018 года, бюджетное финансирование составит более 7 млн рублей.

Как сообщает 13 августа пресс-служба районной администрации, строительно-подрядная организация уже приступила к работе, в прошедшие выходные прибыла первая партия сантехнического оборудования.

В Чунский район 10 августа поступила вакуумная машина КамАЗ для откачки септика стоимостью 3,2 млн рублей. Из бюджета территории на её покупку выделил 700 тыс. рублей, остальное финансирование предоставил один из благотворительных фондов по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Спецтехника предназначена для обслуживания Новочунской школы, ее планируют задействовать и в теплых санузлах, которые появятся в других учреждениях образования в сельской местности.

В Чунском районе для подготовки к новому учебному году около 9 млн рублей, полученных по областной программе «Народные инициативы», направлено на покупку компьютеров, мебели, резервных энергоисточников и другого оборудования для школ и детских садов района. По одной из государственных программ проводится выборочный капитальный ремонт в школе № 1 и детском саду № 44 р.п. Чунский. Год назад на подготовку учреждений образования из всех источников израсходовали около 15 млн рублей.

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