Теплые туалеты появятся в 14 сельских школах в Чунском районе

Как сообщает 13 августа пресс-служба районной администрации, строительно-подрядная организация уже приступила к работе, в прошедшие выходные прибыла первая партия сантехнического оборудования.

В Чунский район 10 августа поступила вакуумная машина КамАЗ для откачки септика стоимостью 3,2 млн рублей. Из бюджета территории на её покупку выделил 700 тыс. рублей, остальное финансирование предоставил один из благотворительных фондов по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Спецтехника предназначена для обслуживания Новочунской школы, ее планируют задействовать и в теплых санузлах, которые появятся в других учреждениях образования в сельской местности.