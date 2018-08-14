На Николаевском мосту испортили информационный баннер
История, увековеченная красноярцами, испорчена. Жители города увидели, что баннер, установленный на Николаевском мосту, изрисован краской. Баннер принадлежит администрации Красноярска.
История, увековеченная красноярцами, испорчена. Жители города увидели, что баннер, установленный на Николаевском мосту, изрисован краской. Баннер принадлежит администрации Красноярска.
На мосту работают камеры видеонаблюдения и найти
«С утра специалисты выехали на место. Они снимут баннер. Баннер будет в любом случае восстановлен и его вернут на место. Баннер был установлен для просвещения красноярцев о том, что именно решением горожан мост был назван Николаевским», — сообщила