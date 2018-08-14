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05:35 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Николаевском мосту испортили информационный баннер

История, увековеченная красноярцами, испорчена. Жители города увидели, что баннер, установленный на Николаевском мосту, изрисован краской. Баннер принадлежит администрации Красноярска.

Источник: Вести - Красноярск

На мосту работают камеры видеонаблюдения и найти горе-художников, скорее всего, труда не составит. Сейчас на месте работают специалисты департамента городского хозяйства.

«С утра специалисты выехали на место. Они снимут баннер. Баннер будет в любом случае восстановлен и его вернут на место. Баннер был установлен для просвещения красноярцев о том, что именно решением горожан мост был назван Николаевским», — сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

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