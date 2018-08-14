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05:41 (мск), источник: Newslab.ru

«Египетский храм» выходит из сумрака: мэр Сергей Ерёмин похвалил подсветку краеведческого музея

За последнюю неделю это уже второе здание в центре города, которое украсили вечерним освещением.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поделился фотографиями новой подсветки Красноярского краеведческого музея со своими подписчиками в инстаграме. За последнюю неделю это уже второе здание в центре города, которое украсили вечерним освещением.

Глава города отметил, что теперь здание на улице Дубровинского, 84 не потеряет своей индивидуальности ни днём, ни ночью. Вечернее освещение музея устроили при помощи четырёх прожекторов мощностью 378 Ватт, каждый установили на фасаде на высоте шести метров.

Наш «египетский храм» вместе с фараонами на фасаде выходит из сумрака. Это ещё один яркий пример световой доминанты Красноярска. Скоро подсветка будет включаться со всем световым нарядом города, — пишет сергей Ерёмин на своей странице.

Вчера в мэрии анонсировали подсветку высотки на Предмостной площади (проспект Красноярский рабочий, 199), освещение планируют запустить к 25 августа. А на прошлой неделе в центре украсили вечерней иллюминацией офис РЖД на проспекте Мира, 156.

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