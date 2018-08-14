Хабаровчане возьмутся за руки на Комсомольской площади

— Первый «Хоровод Мира» состоялся год назад 15 августа 2017 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. После него хороводная волна прошла по стране, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» региональный координатор фестивального движения «Хороводы России» Ирина Ильина. — Дата выбрана потому, что в августе нет массовых праздников, а хочется. А хоровод — это всегда праздник. Это третья акция в рамках фестиваля «Хороводы России» в Хабаровске. Ранее были «Хоровод Единства» 4 ноября и «Хороводы в День России» 12 июня и теперь «Хоровод Мира». — На предыдущие мероприятия приходило 120 — 200 человек, — добавила Ирина Ильина. — Как показывает опыт, чем больше придёт людей, тем веселее будет всем. Пришедших на флэшмоб ожидает ведущий, музыкальное сопровождение и целая программа хороводовождения.

