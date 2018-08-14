В Иркутской области ликвидировали 12 лесных пожаров
На землях лесного фонда в Иркутской области 13 августа 2018 года ликвидировано 12 пожаров.
На землях лесного фонда в Иркутской области 13 августа 2018 года ликвидировано 12 пожаров.
Их общая площадь составляла 250,4 га с лесом и 20 га без него. Четыре возгорания потушили в Нижнеилимском районе, три — в Чунском, по одному — в Усольском,
В действующем состоянии на 14 августа перешли семь лесных пожаров на общей площади 9653 га: пять — в
В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 28 лесных пожаров, возникших