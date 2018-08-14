В Иркутской области ликвидировали 12 лесных пожаров

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Их общая площадь составляла 250,4 га с лесом и 20 га без него. Четыре возгорания потушили в Нижнеилимском районе, три — в Чунском, по одному — в Усольском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В действующем состоянии на 14 августа перешли семь лесных пожаров на общей площади 9653 га: пять — в Усть-Илимском районе и два — в Усть-Кутском.