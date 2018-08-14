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05:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области ликвидировали 12 лесных пожаров

На землях лесного фонда в Иркутской области 13 августа 2018 года ликвидировано 12 пожаров.

Источник: AP 2018

Их общая площадь составляла 250,4 га с лесом и 20 га без него. Четыре возгорания потушили в Нижнеилимском районе, три — в Чунском, по одному — в Усольском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В действующем состоянии на 14 августа перешли семь лесных пожаров на общей площади 9653 га: пять — в Усть-Илимском районе и два — в Усть-Кутском.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 28 лесных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов — 106744 га. Пожар в 22 км от с. Токма тушат 28 пожарных-десантников, которым на помощь компания, арендующая лесной участок, направила четырех работников и два бульдозера. В 6 км от села Бур борьбу с огнем ведут шесть десантников авиалесоохраны.

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