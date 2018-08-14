Николай Валуев в восторге от Хабаровского края

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Николай Валуев поделился впечатлениями от реки Анюй в Хабаровском крае. Именно там большой человек проводит отпуск, сплавляется и рыбачит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Поход удался, — пишет Николай Валуев в своем Instagram. — Анюй — красивейшая река. Рад был увидеть вновь.

Напомним, известный боксер и депутат Госдумы проводит свой отпуск в Хабаровском крае вместе с женой.

Есть и еще одна причина, приведшая Николая Валуева на Дальний Восток — 15 августа в Чегдомыне состоится отборочный этап Чемпионата России по футгольфу, в котором большой человек пообещал сыграть лично.