Николай Валуев в восторге от Хабаровского края
Большой человек сплавлялся и рыбачил на реке Анюй.
Большой человек сплавлялся и рыбачил на реке Анюй.
Николай Валуев поделился впечатлениями от реки Анюй в Хабаровском крае. Именно там большой человек проводит отпуск, сплавляется и рыбачит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Поход удался, — пишет Николай Валуев в своем Instagram. — Анюй — красивейшая река. Рад был увидеть вновь.
Напомним, известный боксер и депутат Госдумы проводит свой отпуск в Хабаровском крае вместе с женой.
Есть и еще одна причина, приведшая Николая Валуева на Дальний Восток — 15 августа в Чегдомыне состоится отборочный этап Чемпионата России по футгольфу, в котором большой человек пообещал сыграть лично.
— Приглашаем жителей шахтерского поселка посетить соревнование. Буду играть в одной из команд, — заявил спортсмен.