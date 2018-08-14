Енисейск отпраздновал 399-летие

10 утра, до официального открытия площадок ко Дню города ещё час, но торговля уже идет вовсю — очень много гостей. Теперь Енисейску 399, но не за горами большая дата в 400 лет, к юбилею в городе проводят масштабную реконструкцию. Из-за этого более 300 участникам ярмарки приходится тесниться в непривычном месте — просторную центральную улицу Ленина готовят к грядущему торжеству.



В этом году здесь только археологи и дорожные рабочие. Масштаб ремонта беспрецедентен. Дорожное полотно предстоит понизить на полметра. Зачем — хорошо видно по археологическому раскопу: именно таким был центр Енисейска 400 лет назад.



Пока на Ленина наводят лоск, набережную города уже успели подготовить. Теперь здесь брусчатка, озеленение, а величием северной реки любуются изваяния в память об основателях города. Глава Енисейска делится наблюдениями: вместе с преображением города меняется и менталитет людей. «Люди принимают активнейшее участие. Мы делаем дороги, малые архитектурные формы, а люди активно заняты озеленением — цветы, благоустройство, а главное — они теперь за этим следят, они теперь это берегут», — отметил и.о. главы Енисейска Валерий Никольский.