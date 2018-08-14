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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На площади Советов 17 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Мероприятие будет приурочено к Дню шахтера.

Посвященная Дню шахтера сельскохозяйственная ярмарка пройдет на площади Советов 17 августа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, кемеровчане и гости города смогут приобрести молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, яйцо, мясо индейки, гусей и уток, мед и хлебобулочные изделия. Представители местных потребительских коопераций представят на ярмарке продукцию, собранную в Кемеровской области папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.

Кроме продовольственных товаров, также будет представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, при этом цены будут ниже рыночных. Традиционно, на ярмарке будет работать мобильный офис МФЦ. Все желающие смогут угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем.

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