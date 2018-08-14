На площади Советов 17 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Мероприятие будет приурочено к Дню шахтера.
Мероприятие будет приурочено к Дню шахтера.
Посвященная Дню шахтера сельскохозяйственная ярмарка пройдет на площади Советов 17 августа.
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Кроме продовольственных товаров, также будет представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, при этом цены будут ниже рыночных. Традиционно, на ярмарке будет работать мобильный офис МФЦ. Все желающие смогут угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем.