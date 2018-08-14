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06:47 (мск), источник: Восток Медиа

Студент ДВФУ баллотируется в депутаты уссурийской Думы

Президент кампуса ДВФУ Никита Гаврилов решил основательно заняться общественной деятельностью. Ещё вчера студент помогал разрешать проблемы своих университетских товарищей, а сегодня молодой человек принимает решение взять на себя ответственность за четвёртый округ в родном городе Уссурийске.

Источник: Reuters

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сам кандидат в депутаты, баллотироваться на такую должность не являлось его изначальной целью. Многое, что повлияло на такое решение, молодой человек обрёл, обучаясь в вузе. Ещё во время учёбы на бакалавриате школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, Никита вместе со своей командой таких же энтузиастов помогал студентам в решении их правовых проблем. После поступления в магистратуру товарищи выдвинули его в президенты кампуса. Студенты, которые знали об итогах деятельности Никиты, его поддержали. В дальнейшем по стечению обстоятельств в уссурийской Думе сняли трёх депутатов, поэтому молодой человек решил попробовать свои силы здесь.

«Я подумал, что стоит поучаствовать в довыборах, почему бы и нет. Баллотируюсь я как самовыдвиженец, ибо имеющаяся политика партий мне не по душе. Во время сбора подписей мы с командой обратили внимание на наш округ — он весьма проблемный. Большинство жилых домов это частный сектор. В первую очередь я планирую заняться восстановлением дворов и территорий своими силами в буквальном смысле. Считаю, что многое можно сделать самостоятельно, без привлечения каких-либо дополнительных структур. Главное, чтобы со мной была крепкая команда тех, кто хочет помогать. Этим примером я могу показать людям, что навести порядок у себя можно самим. Надеюсь, что меня поддержат», — рассказал кандидат в депутаты.

К слову, общественной деятельностью молодой человек уже занимался. Во Владивостоке Никита совместно с командой из молодёжного отделения «Общероссийского народного фронта» боролся с незаконными парковками. Также парень инициировал создание программы «Безопасное детство». В планах есть и работы в сиротских домах.

На вопрос журналиста о том, сможет ли он совмещать свою университетскую деятельность и работу в Думе, Никита ответил, что это не является большой проблемой.

«Если человек хочет, то он всегда найдёт время. Всё остальное — это пустые отговорки. Мои соперники по выборам меня недооценивают, потому что я ещё молод, однако это неверная позиция. У молодых ребят есть силы, желания менять что-то в лучшую сторону. Считаю, что молодёжь должна проявлять активную гражданскую позицию», — подчеркнул Никита Гаврилов.

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