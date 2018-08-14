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09:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 14 августа. Адреса

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 14 августа, не будет света:

ул. Университетская набережная 30-а, 30 с 8. до 18 часов;.

ул. Стартовая 4/1−10, 19−29; Герцена 22−24/2; Парковая 5−19, 6−12; Коммунальная 12−16; Совхозная 1−21; Оранжерейный переулок с 8 до 14 часов.

В Курчатовском районе запланировано отключение воды:

Ворошилова, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 23-а с 9 до 20 часов.

Не будет электричества с 8 до 20 часов:

Волховская 4−34, 47−53; Шлюзовая 1−19; Гродненская 1−19, 2−16; Куйбышева 60−78; 1-я Херсонская 3−15, 2−6; 2-я Херсонская 1−7, 2−14; 3-я Осташковская 3−7, 2−8.

В Ленинском районе сегодня не будет газа:

пос. Береговой до 16 часов 31 августа;.

Гончаренко, 59 с 9 до 17 часов.

Отключение света с 8 до 18 часов:

Вагнера 75 — 81; Барбюса 124, 124-а, 124-б, 126-б, 128-а; Агалакова 22-а.

В Металлургическом районе будет прекращена подача воды с 9 до 17 часов в домах по адресам:

Жукова, 44-а, 44-б, 46-а, 46-б, 50-а, 52-а; Дегтярёва, 100; Саянская, 26-а; Андижанская, 27; 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б, 9-а, 9-б, 11; Доменная, 45; дома ч/с: Беломорская с 9 до 20 часов;.

Дегтярёва, 83-а, 85, 86, 88, 89, 89-а, 91, 94, 96, 98, 102, 102-а; Прокатная, 18, 18-а, 20, 20-а, 22, 26, 62-а; Мартеновская, 16, 18; 32 год. Октября, 31; Ш. Металлургов, 19-а; Жукова, 53; дома ч/с: Беломорская, 14−34; 2-й пер. Прокатный, Саянская, Андижанская, Доменная, Валовая, Мартеновская, Беломорская, Чукотская, 1-ый, 2-ой, 3-й Штанговый, Прокатная с 9 до 20 часов.

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Отключение газа с 9 до 17 часов:

Липецкая, 17; Мира, 23; Молодёжная, 1, 2.

Отключение электричества:

Сталеваров 60 с 10 до 15 часов:

60 лет Октября, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-в, 32, 34, 36 с 13 до 16 часов;.

60 лет Октября, 3, 3-а, 5; Сталеваров, 26 с 9 до 12 часов.

В Советском районе отключат воду:

Курчатова 14 с 9 до 16 часов.

Отключение газа:

Челябинская, 15 с 9 до 17 часов.

Не будет света с 8 до 17 часов в домах по адресам:

ч/с по ул. Учебная, Конституции, Шаумяна, Салтыкова, Ломоносова, Троицкая, пер. Учебный, Сулимова, Ленинградская, Кировоградская, Волгоградская, Щукина, пер. Минеральный.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа:

Горького, 19, 21, 32 с 9 до 17 часов.

Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:

Танкистов 181 с 8 до 20 часов;.

Танкистов 159−173; Внутриквартальная 3−61; Шишкина 195−209, 178−188; пер. 1-ый Газонный 1, 5, 7, 8−16; пер. 2-ой Газонный 3−15 с 8 до 18 часов;.

Трашутина 9, 11, 13; Зальцмана 8, 10, 14 с 8 до 1 часов.

В Центральном районе отключат воду с 9 до 18 часов:

Лесопарковая, 3, 3-а, 6-а, 7, 9, 9-а; Смирных, 21-а.

Не будет газа с 9 до 17 часов на Ак. Макеева, 7.

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