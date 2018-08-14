Фото здания с надписью «Менттер үйі» развеселило казахстанцев

Казахстанцы упражняются в остроумиии, отмечая, что там якобы будет находиться общежитие для полицейских. Однако судя по всему, к стражам порядка это здание не имеет отношения.

Версия с фотошопом тоже сомнительна — слишком четко отражаются и буквы, и здание, и рабочий на стоящей рядом машине. Кроме того, на полу видны еще буквы, которые наверняка будут добавлены к надписи. Однако в акимате Астаны сообщили, что данное здание находится не в районе Сары-Арка, и, скорее всего, не в столице вовсе.