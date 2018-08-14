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07:55 (мск), источник: Nur.kz

Фото здания с надписью «Менттер үйі» развеселило казахстанцев

В мессенджерах распространяется фото здания с надписью «Менттер үйі». Как сообщается в сопроводительном сообщении, фото якобы сделано в Астане в районе Сары-Арка, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанцы упражняются в остроумиии, отмечая, что там якобы будет находиться общежитие для полицейских. Однако судя по всему, к стражам порядка это здание не имеет отношения.

Версия с фотошопом тоже сомнительна — слишком четко отражаются и буквы, и здание, и рабочий на стоящей рядом машине. Кроме того, на полу видны еще буквы, которые наверняка будут добавлены к надписи. Однако в акимате Астаны сообщили, что данное здание находится не в районе Сары-Арка, и, скорее всего, не в столице вовсе.

В Управлении архитектуры также отметили, что в Астане не используются такие панели при строительстве зданий, сообщили в пресс-службе.

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