Фото здания с надписью «Менттер үйі» развеселило казахстанцев
В мессенджерах распространяется фото здания с надписью «Менттер үйі». Как сообщается в сопроводительном сообщении, фото якобы сделано в Астане в районе
В мессенджерах распространяется фото здания с надписью «Менттер үйі». Как сообщается в сопроводительном сообщении, фото якобы сделано в Астане в районе
Казахстанцы упражняются в остроумиии, отмечая, что там якобы будет находиться общежитие для полицейских. Однако судя по всему, к стражам порядка это здание не имеет отношения.
Версия с фотошопом тоже сомнительна — слишком четко отражаются и буквы, и здание, и рабочий на стоящей рядом машине. Кроме того, на полу видны еще буквы, которые наверняка будут добавлены к надписи. Однако в акимате Астаны сообщили, что данное здание находится не в районе
В Управлении архитектуры также отметили, что в Астане не используются такие панели при строительстве зданий, сообщили в