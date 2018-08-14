Численность населения Казахстана достигла 18,27 млн человек

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 529,1 тыс. человек, или 57,6 процента от общей численности, сельского — 7 млн 743,3 тыс. человек, или 42,4 процента.

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В январе-июне этого года в республике было зарегистрировано 1626 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе-июне прошлого года — 1605). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 1,3 процента. За шесть месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,44 случаев на 1000 родившихся (8,48).

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июне умерло 782 младенца (793), или 48,1 процента от общего числа смертных случаев среди младенцев (49,4 процента). Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 328 (379), или 20,2 процента (23,6 процента), от болезней органов дыхания — 124 (105), или 7,6 процента (6,5 процента), и от несчастных случаев, отравлений и травм — 73 (85), или 4,5 процента (5,3 процента).

В январе-июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 26,5 процента, число выбывших из Казахстана увеличилось на 14 процентов. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 77,2 процента и 89,7 процента соответственно.