У православных верующих начинается Успенский пост

Источник: РИА "Новости"

Успенский — последний из многодневных постов в году. Он самый короткий из всех постов и длится всего две недели — с 14 по 27 августа. Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом (первым из трех летних праздников, посвященных Спасителю) и заканчивается праздником Успения Божьей Матери.

Этот пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу церковный устав предписывает «сухоядение» (хлеб, вода, фрукты, варенье, овощи, компот), во вторник и четверг — вареную пищу, но без масла. Запрещается употреблять все продукты животного происхождения, в том числе рыбу.

Рыба разрешается только в день праздника Преображения Господня 19 августа. По церковному уставу растительное масло полагается в субботу, воскресенье, а также в праздничные дни. Несмотря на строгость, Успенский пост издавна считался самым приятным и легким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и созревающие в эту пору овощи и фрукты.

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Успенский пост установлен в память о Божией Матери, которая провела свою жизнь в посте и молитве. По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому событию постом и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души или исправлении: вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся, подражая подвигу пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, восхваляя ее.

Успенский пост, как и любой другой, имеет своей целью усиление духовной жизни. Пост непременно должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел милосердия, борьбой с греховными страстями и привычками.

Начало поста совпадает с праздником в честь Креста господня. Этот праздник зародился в девятом веке в Константинополе. В августе в тех краях часто бывали эпидемии, поэтому и принято было в самом начале месяца (1 августа по старому стилю) проходить по всему городу крестным ходом с главной святыней христианского мира — с Крестом Господним.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому в народе этот праздник называют еще мокрым Спасом.

Первый Спас в некоторых местах зовут медовым. Этот день — праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. «На первый Спас заламывай соты, на первый Спас и нищий медку покушает», — говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и «на помин родителей».