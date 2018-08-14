В Пермском крае открывают «горячую линию» по приёму детей в школу
Родители могут задать свои вопросы по телефону.
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Родители могут задать свои вопросы по телефону.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае открывает «горячую линию» по вопросам нарушений прав при приеме детей в школу.
Хотите перевести ребёнка в гимназию? Переезжайте в другой район? Не берут в 10- класс?
На ваши вопросы ответят сотрудники отдела по защите прав детей. Звонки принимают в любой будний день 9 до 18 часов по телефонам: (342) 235−15−11 или (342) 235−15−19.