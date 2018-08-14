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07:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае открывают «горячую линию» по приёму детей в школу

Родители могут задать свои вопросы по телефону.

Источник: Reuters

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае открывает «горячую линию» по вопросам нарушений прав при приеме детей в школу.

Хотите перевести ребёнка в гимназию? Переезжайте в другой район? Не берут в 10- класс?

На ваши вопросы ответят сотрудники отдела по защите прав детей. Звонки принимают в любой будний день 9 до 18 часов по телефонам: (342) 235−15−11 или (342) 235−15−19.

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