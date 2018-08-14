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08:10 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми стартовала Большая волонтерская неделя

Места для приложения сил — самые разнообразные.

Источник: Вести - Пермь

В Перми стартовала большая волонтерская неделя. Ее участники, а их количество по предварительным оценкам — несколько сотен человек, будут помогать всем, кто в этом нуждается. Места для приложения сил — самые разнообразные.

На социальном складе сортируют одежду для малообеспеченных семей и канцелярские принадлежности для школьников. Взрослым помогает Вера — во время каникул решила побыть волонтёром.

Большая волонтёрская неделя стартовала сегодня в Перми. Как говорится — с места в карьер. Утром одна из групп отправилась на несколько дней в Чусовской этнографический музей, там тоже нужна помощь.

Мальчики у нас будут заниматься строительством тамбура для чайного дома и конопаткой изб.
Екатерина Осипова
волонтёр

Заранее организаторы распространили в интернете информацию, что можно поработать в полусотне различных мест: в приютах для животных, музеях, на водоёмах.

Большая волонтёрская неделя объединяет максимум людей, желающих сделать что-то полезное. На речке Данилихе собирали мусор, освобождали берег от зарослей и упавших деревьев.

Юлия Хохлова, волонтёр: «Очень много деревьев, которые были и ветром повалены, и которые были оставлены после чисток».

Деревянные поддоны станут дровами для «Доброго сердца», приюта для собак. В обычной жизни Никита повар в ресторане, а сегодня — волонтёр.

Я давно занимаюсь благотворительностью, но больше материальной — а тут решил применить уже физический труд.
Никита Поварницын
волонтёр

По соседству девушки моют посуду, в планах собрать скошенную траву, мусор и сжечь. Все молодые люди — волонтёрская группа, и каждый изъявил желание работать именно в приюте.

Галина Коробко, директор приюта «Доброе сердце»: «Это сумасшедшая помощь, это очень важно, и морально и физически, и всё ко времени».

Замысел объединить активность волонтёров появился относительно недавно, рассказали организаторы. В прошлом году большая волонтёрская неделя стала пробным шаром — люди откликнулись.

Анна Фадеева, организатор акции: «Я приехала в Пермь, пообщалась с ребятами из других волонтёрских сообществ — собрались и сделали это».

На сегодняшний день подано порядка 250 заявок на участие, и это не предел, уверены организаторы. Окончательный итог будут подводить на следующей неделе: что успели сделать, и сколько пермяков стало волонтёрами.

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