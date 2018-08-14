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08:21 (мск), источник: Sputnik

Попов: фильм об узбекистанце-учителе «Звезды» — он про людей

Фильм «Звезды» об узбекистанце-учителе (его роль исполнил Виктор Сухоруков), который приехал в Москву заработать на лечение дочери, в первую очередь снят о людях, рассказал Sputnik продюсер, режиссер руководитель продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов.

«Это совсем не национальная картина… Хотелось так сделать, чтобы картина была об общечеловеческих проблемах», — сказал Попов.

По его словам, картина не носит промигрантского или антимигрантского подтекста — фильм снят про то, что происходит после развала Советского Союза.

«Это не ностальгия по Союзу, опять же. Это рассказ про судьбы людей», — добавил он.

В картине, которая сейчас участвует в конкурсе «Окно в Европу», снялись Виктор Сухоруков, Амаду Мамадаков, Сейдулла Молдаханов и Маруф Отаджанов. Режиссер фильма — выпускник ВГИКа Александр Новиков-Янгинов.

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