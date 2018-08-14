Попов: фильм об узбекистанце-учителе «Звезды» — он про людей

«Это совсем не национальная картина… Хотелось так сделать, чтобы картина была об общечеловеческих проблемах», — сказал Попов.

По его словам, картина не носит промигрантского или антимигрантского подтекста — фильм снят про то, что происходит после развала Советского Союза.

«Это не ностальгия по Союзу, опять же. Это рассказ про судьбы людей», — добавил он.