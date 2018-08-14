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08:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Собака спасла леопарда, который хотел ее съесть — видео

История чудесного спасения произошла в индийском городе Карнатака.

Последствия неудачной охоты леопарда попала на видео местных жителей индийского города Карнатака. Проснувшись утром от громкого лая, доносившегося из глубокого колодца, они обнаружили странную находку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хищник и его добыча оказались заперты на большой глубине.

Оказалось, что накануне дикий зверь решил поохотиться, схватил собаку и попытался скрыться вместе с добычей. Но в его охотничьи планы вмешался случай.

Убегая с собакой в зубах, леопард провалился под землю. Запертый в ограниченном пространстве хищник уже и не помышлял об обеде. Спасением для него стал громкий лай пса, который услышали люди, и пришли на помощь.

Собаку вытащили с помощью корзины на веревках, чтобы спасти неудачливого охотника пришлось обратиться к специалистам.

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