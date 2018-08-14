Собака спасла леопарда, который хотел ее съесть — видео

Последствия неудачной охоты леопарда попала на видео местных жителей индийского города Карнатака. Проснувшись утром от громкого лая, доносившегося из глубокого колодца, они обнаружили странную находку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pBTHYwBjuxo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хищник и его добыча оказались заперты на большой глубине.

Оказалось, что накануне дикий зверь решил поохотиться, схватил собаку и попытался скрыться вместе с добычей. Но в его охотничьи планы вмешался случай.

Убегая с собакой в зубах, леопард провалился под землю. Запертый в ограниченном пространстве хищник уже и не помышлял об обеде. Спасением для него стал громкий лай пса, который услышали люди, и пришли на помощь.