Собака спасла леопарда, который хотел ее съесть — видео
История чудесного спасения произошла в индийском городе Карнатака.
История чудесного спасения произошла в индийском городе Карнатака.
Последствия неудачной охоты леопарда попала на видео местных жителей индийского города Карнатака. Проснувшись утром от громкого лая, доносившегося из глубокого колодца, они обнаружили странную находку.
Хищник и его добыча оказались заперты на большой глубине.
Оказалось, что накануне дикий зверь решил поохотиться, схватил собаку и попытался скрыться вместе с добычей. Но в его охотничьи планы вмешался случай.
Убегая с собакой в зубах, леопард провалился под землю. Запертый в ограниченном пространстве хищник уже и не помышлял об обеде. Спасением для него стал громкий лай пса, который услышали люди, и пришли на помощь.
Собаку вытащили с помощью корзины на веревках, чтобы спасти неудачливого охотника пришлось обратиться к специалистам.