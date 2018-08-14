Виновата погода: в Витебской области клещи покусали более 3 тысяч человек
МИНСК, 14 авг — Sputnik. В Витебской области зарегистрировано 3680 случаев укусов клещей, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
МИНСК, 14 авг — Sputnik. В Витебской области зарегистрировано 3680 случаев укусов клещей, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Там отметили, что число обращений
В Центре отметили, что примерно четвертую часть пострадавших (942 человек) составили дети (в прошлом году — 834).
Из 642 клещей, которых принесли на анализ пострадавшие, положительный результат на
По словам специалистов, ранняя активность и связанное с этим увеличение численности насекомых связано с теплой весной.