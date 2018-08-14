Виновата погода: в Витебской области клещи покусали более 3 тысяч человек

Там отметили, что число обращений из-за укусов клещей августе выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда с жалобами обратились 2986 человек.

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В Центре отметили, что примерно четвертую часть пострадавших (942 человек) составили дети (в прошлом году — 834).

Из 642 клещей, которых принесли на анализ пострадавшие, положительный результат на Лайм-боррелиоз показали 237, что на 36,9% выше, чем в прошлом.