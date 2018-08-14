Видеофакт: в Бресте скорую с мигалками не пропускают даже пешеходы
Пешеходы на переходе в Бресте не пропустили автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками. Смотрите кадры, снятые автомобильным видеорегистратором.
Пешеходы на переходе в Бресте не пропустили автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками. Смотрите кадры, снятые автомобильным видеорегистратором.
Как сообщает портал «Реальный Брест», курьезное видео было снято на проспекте Машерова областного центра.
На записи видно, что пешеходы на переходе решили не уступать дорогу машине скорой помощи, которая ехала с включенными мигалками.
Автомобилисты оказались сознательнее: перекресток неотложка пересекла на красный свет без проблем.