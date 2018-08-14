Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
«Косой, меняешь?»: анекдот миллиардера в ответ помощнику Путина
Лукашенко резко раскритиковал Россию: «Мы зажаты»
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Звездный дождь
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:35 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: в Бресте скорую с мигалками не пропускают даже пешеходы

Пешеходы на переходе в Бресте не пропустили автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками. Смотрите кадры, снятые автомобильным видеорегистратором.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает портал «Реальный Брест», курьезное видео было снято на проспекте Машерова областного центра.

На записи видно, что пешеходы на переходе решили не уступать дорогу машине скорой помощи, которая ехала с включенными мигалками.

Автомобилисты оказались сознательнее: перекресток неотложка пересекла на красный свет без проблем.

Все новости региона
 Скончался легендарный актер-рестлер Джим 'Наковальня'
Главное за понедельник: Лукашенко в Оршанском районе и рост доллара
Минфин предложил ввести в России новый налог
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Конгрессмен США рассказал, чем нужно заменить российский газ
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Заплатим дважды. Тарифы ЖКХ подтянут к новому НДС
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь