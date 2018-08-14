Жара и солнце: прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 августа

Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха днем составит 30−31 °C, на юге — около 32 °C.

Тем временем Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать на большей части республики в течение нескольких дней.

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«В период с 14 по16 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33−34 градусов по Цельсию», — сообщили в метеослужбе.

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения.

Они не перерастут в геомагнитную бурю, однако к здоровью всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо отнестись внимательнее.

Народные приметы.

14 августа православные верующие празднуют начало Успенского поста (Медовый Спас).

Этот пост — один из четырех многодневных постов православного церковного года — установлен в память Успения Пресвятой Богородицы еще в первые века христианства: святитель Лев Великий упоминает его в одной из «Бесед» около 450 года.

По церковному преданию Богородица знала о времени своего ухода из этого мира и готовилась к нему постом и усиленной молитвой, и православные постятся, подражая ее подвигу, чтобы, хоть отчасти, уподобиться ее чистоте.