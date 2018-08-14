Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Робин Райт сыграла свадьбу с молодым бойфрендом
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
у 47-летней Кудрявцевой и ее 30-летнего мужа родилась дочь - СМИ
В Госдуме говорят об отмене госпенсий - Володин
Людмила Максакова и Татьяна Васильева устроили бикини-баттл
Робин Райт сыграла свадьбу с молодым бойфрендом
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
08:14 (мск), источник: Sputnik.md

Жара и солнце: прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 августа

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Молдове будет преобладать жаркая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха днем составит 30−31 °C, на юге — около 32 °C.

Тем временем Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать на большей части республики в течение нескольких дней.

Читайте также
На Молдову надвигается сильная жара: метеорологи объявили жёлтый код опасности

«В период с 14 по16 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33−34 градусов по Цельсию», — сообщили в метеослужбе.

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения.

Они не перерастут в геомагнитную бурю, однако к здоровью всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо отнестись внимательнее.

Народные приметы.

14 августа православные верующие празднуют начало Успенского поста (Медовый Спас).

Этот пост — один из четырех многодневных постов православного церковного года — установлен в память Успения Пресвятой Богородицы еще в первые века христианства: святитель Лев Великий упоминает его в одной из «Бесед» около 450 года.

По церковному преданию Богородица знала о времени своего ухода из этого мира и готовилась к нему постом и усиленной молитвой, и православные постятся, подражая ее подвигу, чтобы, хоть отчасти, уподобиться ее чистоте.

«Успенский пост — время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост — это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, — жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны», — писал митрополит Сурожский Антоний (Блум).

Все новости региона
 Девочки утонули в реке — родители узнали об этом лишь через несколько часов
Новые правила ждут граждан Молдовы после Brexit
Минфин предложил ввести в России новый налог
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Конгрессмен США рассказал, чем нужно заменить российский газ
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь