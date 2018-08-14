Команда «Скорой помощи» Крыма стала лучшей в России
В Перми прошли международные соревнования «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
В Перми прошли международные соревнования «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
— медицинское оснащение;.
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— диагностическая задача «Экстренная помощь пациенту с острым заболеванием»;.
— ситуационная задача «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в ЧС и ДТП»;.
— этап «Ралли» — соревнование профессионального мастерства водителей санитарного автотранспорта;.
— творческий конкурс.
Крымчане: Ирина Алтухова, Леся Фролова, Елена Перова, Дмитрий Чеберяк, Олег Водолажный и Айдер Алиев показали высокие знания и владение практическими навыками при оказании скорой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
Теперь перед сотрудниками
По итогам соревнований команда «Скорой помощи» Крыма победила.