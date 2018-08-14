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09:52 (мск), источник: НИА Крым

Команда «Скорой помощи» Крыма стала лучшей в России

В Перми прошли международные соревнования «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях». В соревнованиях приняло участие 56 команд России и 1 команда Германии.

Соревнования проводились по следующим дисциплинам:

— медицинское оснащение;.

— сердечно-легочная реанимация базовая;.

— сердечно-лёгочная реанимация расширенная;.

— диагностическая задача «Экстренная помощь пациенту с острым заболеванием»;.

— ситуационная задача «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в ЧС и ДТП»;.

— этап «Ралли» — соревнование профессионального мастерства водителей санитарного автотранспорта;.

— творческий конкурс.

Крымчане: Ирина Алтухова, Леся Фролова, Елена Перова, Дмитрий Чеберяк, Олег Водолажный и Айдер Алиев показали высокие знания и владение практическими навыками при оказании скорой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Теперь перед сотрудниками учебно-тренировочного отдела поставлена задача распространения накопленного передового опыта по всем структурным подразделениям.

По итогам соревнований команда «Скорой помощи» Крыма победила.

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