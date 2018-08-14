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10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы проплывут в холодной воде 400 км

Эстафетный заплыв продлится восемь дней.

На красноярском водохранилище пройдет эстафетный заплыв в холодной воде. Его участники планируют установить рекорд России и Европы. Эстафета стартует 15 августа в Усть-Абаканском районе Хакасии.

«Каждый из спортсменов проплывет 30 минут, после чего его сменит следующий участник. Время заплыва с 6:00 до 22:00. Запланировано шесть остановок на ночевку и две остановки для встреч с молодежью и жителями поселка Новоселово и села Даурское. Весь маршрут спортсменов будут сопровождать сотрудники МЧС, которые обеспечат безопасность участников рекорда», — рассказали организаторы.

Завершится заплыв в заливе Шумиха под Дивногорском 22 августа. В эстафете примут участие чемпионы мира и рекордсмены мира по плаванию в холодной воде, мастера спорта России международного класса, мастера спорта России по плаванию, всего восемь спортсменов.

«В холодной воде человек может находиться приличное время, от часа до полутора. В заплыв через Берингов пролив команда, а это была сборная мира, готовилась также серьезно. Было сложно, ведь в проливе соединяются два океана, и в команду подбирались сильные пловцы, чтобы преодолеть именно этот этап. Шесть суток плыли 64 человека и днем, и ночью. Но мы финишировали и установили рекорд», — рассказал участник Николай Петшак о своем рекорде во время заплыва через Берингов пролив.

Добавим, что эстафета проводится уже во второй раз. В прошлом году заплыв длился всего три дня. За это время участники эстафеты проплыли 150 км от села Даурское Балахтинского района до Шумихи. В этом году дистанцию увеличили до 400 км.

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