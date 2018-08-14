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10:36 (мск), источник: НИА Красноярск

Из-за долгов по алиментам два жителя Ачинска могут остаться без автомобилей

Злостные неплательщики алиментов из Ачинского района Красноярского края рискуют остаться без своих автомобилей.

Оба мужчины уже долгое время не платят средства на содержание собственных несовершеннолетних детей. Один из них имеет долг в 80 тыс рублей, другой в 20.

Они также проигнорировали требование судебных приставов предоставить свои автомобили в счет уплату долгов.

Несмотря на все ухищрения мужчин скрыть свои автомобили, краевые судебные приставы обнаружил автотранспорт: ВАЗ 2110 и Mitsubishi, на которые был наложен арест.

«В случае, если они не приступят к выплате задолженности самостоятельно, имущество будет передано на реализацию для дальнейшего погашения долга», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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