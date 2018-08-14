Из-за долгов по алиментам два жителя Ачинска могут остаться без автомобилей

Оба мужчины уже долгое время не платят средства на содержание собственных несовершеннолетних детей. Один из них имеет долг в 80 тыс рублей, другой в 20.

Они также проигнорировали требование судебных приставов предоставить свои автомобили в счет уплату долгов.

Несмотря на все ухищрения мужчин скрыть свои автомобили, краевые судебные приставы обнаружил автотранспорт: ВАЗ 2110 и Mitsubishi, на которые был наложен арест.