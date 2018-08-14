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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как защитить персональные данные

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россиянам необходимо бережно относиться к своим персональным данным и документам, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по защите от мошенников, опубликованных на сайте ведомства.

Источник: AP 2018

«Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что при получении смс-уведомления о блокировке карты или списании денежных средств не следует перезванивать по указанному в сообщении номеру. Нужно сходить в банк лично или проверить баланс через онлайн-банк. При заполнении анкет и опросных листов следует внимательно изучать их содержимое.

Инфографика
Как не попасть в руки мошенников?

Согласно списку рекомендаций, россиянам следует быть острожными при приобретении у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продуктов и мелкой бытовой техники. Такие товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена может быть завышена в десятки раз.

Роспотребнадзор также посоветовал с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. «Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора», — уточнили в ведомстве.

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Почему закон о персональных данных не работает?
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