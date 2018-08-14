Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Богатейший россиянин оценил идею изъятия сверхдоходов
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз (фото)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» футболиста сборной России
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Куда поехать в России в бархатный сезон
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16В Италии обрушился автомобильный мост
10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Салон красоты заклеил женщине глаза

Жительница таиландского города Пхукет осталась без ресниц по вине суперклея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Вместо специального косметического клея косметолог использовала быстросохнущий универсальный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько минут веки опухли, а затем слиплись, когда женщина моргнула. Несмотря на это, косметолог потребовала за работу 1,5 тысячи бат (три тысячи рублей) и лишь затем согласилась дать скидку — 500 бат (тысяча рублей).

Чтобы удалить клей, Супап направилась в другой салон. После болезненной процедуры, которая растянулась почти на час, она полностью лишилась ресниц. За это ей пришлось заплатить еще тысячу бат (две тысячи рублей).

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина утверждает, что обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Ей ответили, что ничем не могут помочь.

Как стилисты-самозванцы уродуют клиентов?
Во время загрузки произошла ошибка.
7 августа© Ньюстюб
 В Госдуме заговорили об отмене пенсий
Одна из сестер-убийц раскаялась
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Парижанам не понравились уличные писсуары с видом на Сену
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Путин посетит молодежный форум «Машук»
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь