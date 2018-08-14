Открыта регистрация участников на Горнолужник

Шуточные костюмированные соревнования по преодолению лужи на плавательных надувных средствах традиционно проходят в последних числах августа для истинных любителей водных забав. По правилам соревнований, принять участие в них могут все желающие как в составе команды от 2-х человек, так и единолично. Дети до 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии письменного разрешения родителей. Отметим, что лыжи и сноуборды ждут зимы, и в Летних соревнованиях не участвуют!!!