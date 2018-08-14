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10:31 (мск), источник: НИА Красноярск

Открыта регистрация участников на Горнолужник

Популярные у красноярцев шуточные соревнования по спуску в ГОРНОлужу на надувных плавсредствах пройдут в Фанпарке «Бобровый лог» 26 августа. Все желающие принять участие в соревнованиях могут уже сейчас зарегистрироваться на сайте Фанпарка.

Источник: НИА Красноярск

Шуточные костюмированные соревнования по преодолению лужи на плавательных надувных средствах традиционно проходят в последних числах августа для истинных любителей водных забав. По правилам соревнований, принять участие в них могут все желающие как в составе команды от 2-х человек, так и единолично. Дети до 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии письменного разрешения родителей. Отметим, что лыжи и сноуборды ждут зимы, и в Летних соревнованиях не участвуют!!!

Победители определяться как в личном и командном зачетах. Компетентное жюри отдаст победу тому, кто представит самый оригинальный карнавальный костюм, уникальное плавсредство и эффектно спустится в ГОРНОлужу.

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