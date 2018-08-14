Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын убитого Хачатуряна рассказал всю правду об отце
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Как мы доводим детей до невроза: 5 ошибок
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как власти предложили повысить тарифы ЖКХ
Тимошенко сравнила украинцев с рабами
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:30 (мск), источник: НИА Красноярск

Многодетным семьям в Красноярском крае предоставят льготную ипотеку с улучшенными условиями

Правительство РФ расширило перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки, включив в него семьи с четвертым и последующими детьми.

Источник: НИА Красноярск

Теперь правом взять кредит в рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по пониженной 6-процентной ставке смогут воспользоваться семьи, в которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится четвертый и (или) последующий ребенок.

Напомним, государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала года. В Красноярском крае первым инициативу начал реализовывать Красноярский краевой фонд жилищного строительства.

Также, согласно новым условиям программы, если с 01.07.2022 по 31.12.2022 в семье произойдет пополнение на одного или более малыша, то она сможет оформить льготный кредит в срок до 01.03.2023. Ранее этот срок был ограничен до 31.12.2022.

Установлен общий срок применения субсидии — он теперь ограничен 8 годами. В предыдущей версии документа этот период устанавливался отдельно: после появления второго чада — на 3 года, третьего — на 5 лет.

Существенно увеличился лимит предоставляемой суммы ипотеки. В частности, для жителей Красноярского края он вырос с 3 до 6 млн рублей.

Все новости региона
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Эстонцы объяснили, почему не смогли отследить натовскую ракету
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Спорт
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня Самое важное о трансферном окне в России и Европе
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь