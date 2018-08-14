Многодетным семьям в Красноярском крае предоставят льготную ипотеку с улучшенными условиями

Источник: НИА Красноярск

Теперь правом взять кредит в рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по пониженной 6-процентной ставке смогут воспользоваться семьи, в которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится четвертый и (или) последующий ребенок.

Напомним, государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала года. В Красноярском крае первым инициативу начал реализовывать Красноярский краевой фонд жилищного строительства.

Также, согласно новым условиям программы, если с 01.07.2022 по 31.12.2022 в семье произойдет пополнение на одного или более малыша, то она сможет оформить льготный кредит в срок до 01.03.2023 . Ранее этот срок был ограничен до 31.12.2022.

Установлен общий срок применения субсидии — он теперь ограничен 8 годами. В предыдущей версии документа этот период устанавливался отдельно: после появления второго чада — на 3 года, третьего — на 5 лет.