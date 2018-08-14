Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, который полетит на Луну

На днях «Роскосмос» объявил результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов. Конкурс прошли 8 человек. Среди них уроженец Челябинска 32-летний Олег Платонов. Все они продолжат подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

Отбор был жесткий. Выбирали самых лучших. Кандидатам пришлось пройти несколько этапов. В первую очередь проверили их знания и профпригодность. Затем следовал комплекс медицинских обследований. Кроме этого специалисты оценивали психологические качества претендентов и их физические возможности.

Подготовка отряда начнется в сентябре. Если кандидаты успешно сдадут экзамены, их зачислят в отряд госкорпорации. Впоследствии они смогут работать на МКС, обучатся управлять новейшим российским космическим кораблем «Федерация», и в перспективе станут первыми россиянами, которые полетят на Луну.