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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, который полетит на Луну

Он стал кандидатом в отряд космонавтов.

На днях «Роскосмос» объявил результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов. Конкурс прошли 8 человек. Среди них уроженец Челябинска 32-летний Олег Платонов. Все они продолжат подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

Отбор был жесткий. Выбирали самых лучших. Кандидатам пришлось пройти несколько этапов. В первую очередь проверили их знания и профпригодность. Затем следовал комплекс медицинских обследований. Кроме этого специалисты оценивали психологические качества претендентов и их физические возможности.

Подготовка отряда начнется в сентябре. Если кандидаты успешно сдадут экзамены, их зачислят в отряд госкорпорации. Впоследствии они смогут работать на МКС, обучатся управлять новейшим российским космическим кораблем «Федерация», и в перспективе станут первыми россиянами, которые полетят на Луну.

Известно, что наш земляк майор Олег Платонов в настоящее время живет в городе Артем Приморского края. Он командир авиационного звена авиационной эскадрильи. Женат, воспитывает сына.

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