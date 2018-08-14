Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обращается к родителям
И просит не оставлять детей без присмотра.
И просит не оставлять детей без присмотра.
— Уважаемые взрослые! Настоятельно просим вас, обращайте внимание на то, чем занят ваш ребенок — не оставляйте без присмотра, — обращается к петербуржцам Уполномоченный по правам ребенка в
Детский омбудсмен в очередной раз просит быть к детям внимательнее после череды несчастных случаев. Так, до сих пор в реанимации находится мальчик, выпавший из окна на пятом этаже в Московском районе. Пока взрослые ненадолго отвлеклись, четырехлетний малыш забрался на подоконник. А там — москитная сетка вместо стекла. И вместе с ней ребенок оказался на земле.
В связи с участившимися случаями падения детей из окон Уполномоченный разослала всем главам муниципалитетов памятку о мерах предосторожности, которую они должны распространить в жилых домах, больницах, поликлиниках, детских садах и других учреждениях.