В центре Самары из-за марафона перекроют несколько улиц
Кроме того, там запретят остановку и парковку автомобилей.
Кроме того, там запретят остановку и парковку автомобилей.
В это воскресенье, 19 августа, в Самаре пройдет марафон на кубок главы города. Предполагается, что он соберет более 3 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим в центре Самары будут введены ограничения на движение транспорта.
Как сообщает городская мэрия, с 7:00 до 16:00 19 августа закроют для проезда следующие участки улиц:
— улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;.
— улица Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Молодогвардейской;.
— Волжский проспект от улицы Вилоновской до улицы Лесной;.
— улица Лесная от Волжского проспекта до
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— улица Осипенко от улицы
— улица Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;.
— улица Невская от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;.
— улица Молодогвардейская от улицы Невской до улицы Полевой;.
— улица Молодогвардейская от улицы Полевой до улицы Ульяновской;.
— улица Молодогвардейская от улицы Ульяновской до улицы Красноармейской;.
— улица Молодогвардейская от улицы Красноармейской до улицы Ленинградской;.
— улица Чапаевская от улицы Ленинградской до улицы Красноармейской;.
— улица Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;.
— улица Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской;.
— улица Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;.
— улица Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.
На этих же участках улиц с 20:00 18 августа до 16:00 19 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Кроме того, на нескольких улицах в воскресенье введут двустороннее движение. В частности, по улице Ленинградской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева; по улице Некрасовской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева; по улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева; по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской; по улице Ульяновской от улицы Чапаевской до улицы Молодогвардейской.