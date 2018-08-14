В центре Самары из-за марафона перекроют несколько улиц

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 19 августа, в Самаре пройдет марафон на кубок главы города. Предполагается, что он соберет более 3 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим в центре Самары будут введены ограничения на движение транспорта.

Как сообщает городская мэрия, с 7:00 до 16:00 19 августа закроют для проезда следующие участки улиц:

— улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;.

— улица Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Молодогвардейской;.

— Волжский проспект от улицы Вилоновской до улицы Лесной;.

— улица Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;.

— Северо-Восточная магистраль от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;.

— улица Осипенко от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной;.

— улица Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;.

— улица Невская от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;.

— улица Молодогвардейская от улицы Невской до улицы Полевой;.

— улица Молодогвардейская от улицы Полевой до улицы Ульяновской;.

— улица Молодогвардейская от улицы Ульяновской до улицы Красноармейской;.

— улица Молодогвардейская от улицы Красноармейской до улицы Ленинградской;.

— улица Чапаевская от улицы Ленинградской до улицы Красноармейской;.

— улица Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;.

— улица Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской;.

— улица Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;.

— улица Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.

На этих же участках улиц с 20:00 18 августа до 16:00 19 августа будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.