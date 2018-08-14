Как будет выглядеть новый парк в центре Астаны
В столице завершаются работы по строительству 1-й очереди линейного парка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В столице завершаются работы по строительству 1-й очереди линейного парка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Сообщается, что доступным для прогулок и отдыха парк станет уже этой осенью. По генеральному плану он расположен между «Абу-Даби Плаза» и Ботаническим парком в границах улиц Акмешит и Туркестан.
Выполнены работы по вертикальной планировке территории, по устройству бетонного основания под проезды и твердые покрытия. Частично выполнено строительство поливочного водопровода, ведутся работы по посадке деревьев, монтажу фонтанного оборудования, опор освещения.
Завершаются работы по укладке брусчатого покрытия и укладке асфальтобетонного покрытия. На территории Линейнего парка предусмотрены многоярусная детская площадка, скейтплощадка, детская площадка с лабиринтом и батутом, сухой фонтан, зона уличных художников, зона игры в шахматы, веревочный парк, зеленый парк, велодорожки, протяженностью 2,2 километра.
При строительстве парка применялись исключительно качественные материалы и оборудование. Малые архитектурные формы, детские игровые комплексы,
«Учитывая, что завершается теплый период, в этом году не будут выполняться работы по посадке цветов и посев газонов. Данные работы будут выполнены в весенний период 2019 года. Фонтаны также будут законсервированы и их запуск будет осуществлен уже следующей весной. Все остальное будет доступно для населения уже этой осенью», — говорится в официальном сообщении.