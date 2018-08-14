Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа нашла замену российскому газу - СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Людмила Максакова и Татьяна Васильева устроили бикини-баттл
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
у 47-летней Кудрявцевой и ее 30-летнего мужа родилась дочь - СМИ
В Госдуме говорят об отмене госпенсий - Володин
Валерия с мужем побывали в конном походе по горам Кавказа
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Звездный дождь
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:48 (мск), источник: Nur.kz

Одна из подозреваемых в мошенничестве в США казахстанок сама внесла за себя залог

Адвокаты задержанных в США гражданок Казахстана подали ходатайства на выпуск их подзащитных под залог. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров, передает NUR.KZ.

«12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Сейчас под арестом остается только Азиза Джалолова», — отметил он.

В МИД добавили, что Диора Аширова сама за себя внесла залог. «Залоговая система в США очень интересна. Оплачивается в виде кредита, если человек освобождается от ответственности, то кредит не оплачивается», — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Читайте также
По делу о мошенничестве в США проходит и муж одной из казахстанок

Также в МИД сообщили, что первое слушание уголовного дела в американском суде уже состоялось, где были предъявлены обвинения всем участникам группы. Второе заседание назначено на октябрь 2018 года. Айбек также уточнил, с какого времени задержанные американским правосудим гражданки Казахстана находятся в США.

«Диора Аширова находится в США с 2013 года, она вылетела по туристической визе для лечения ребенка и с тех пор находится там. Остальные тоже примерно такие сроки пребывают в США», — сказал он. У Ашировой есть трое детей — одна из них гражданка РК, двое — граждане США. За детьми помогает присматривать мать Диоры — Гульнара Аширова.

Напомним, гражданки РК были задержаны по подозрению в том, что в составе большой группировки с выходцами из других стран СНГ размещали в США объявления о продаже авто-раритетов, получали предоплату на подложные счета, переводили деньги на свои личные счета, а затем исчезали.

Все новости региона
Залез ночью в комнату: иностранец обокрал женщину в Туркестанской области
Минфин предложил ввести в России новый налог
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Конгрессмен США рассказал, чем нужно заменить российский газ
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Заплатим дважды. Тарифы ЖКХ подтянут к новому НДС
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь