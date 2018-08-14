Одна из подозреваемых в мошенничестве в США казахстанок сама внесла за себя залог

«12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Сейчас под арестом остается только Азиза Джалолова», — отметил он.

В МИД добавили, что Диора Аширова сама за себя внесла залог. «Залоговая система в США очень интересна. Оплачивается в виде кредита, если человек освобождается от ответственности, то кредит не оплачивается», — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

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Также в МИД сообщили, что первое слушание уголовного дела в американском суде уже состоялось, где были предъявлены обвинения всем участникам группы. Второе заседание назначено на октябрь 2018 года. Айбек также уточнил, с какого времени задержанные американским правосудим гражданки Казахстана находятся в США.

«Диора Аширова находится в США с 2013 года, она вылетела по туристической визе для лечения ребенка и с тех пор находится там. Остальные тоже примерно такие сроки пребывают в США», — сказал он. У Ашировой есть трое детей — одна из них гражданка РК, двое — граждане США. За детьми помогает присматривать мать Диоры — Гульнара Аширова.