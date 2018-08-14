Одна из подозреваемых в мошенничестве в США казахстанок сама внесла за себя залог
Адвокаты задержанных в США гражданок Казахстана подали ходатайства на выпуск их подзащитных под залог. Об этом сегодня журналистам сообщил
Адвокаты задержанных в США гражданок Казахстана подали ходатайства на выпуск их подзащитных под залог. Об этом сегодня журналистам сообщил
«12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Сейчас под арестом остается только Азиза Джалолова», — отметил он.
В МИД добавили, что Диора Аширова сама за себя внесла залог. «Залоговая система в США очень интересна. Оплачивается в виде кредита, если человек освобождается от ответственности, то кредит не оплачивается», — подчеркнул
Также в МИД сообщили, что первое слушание уголовного дела в американском суде уже состоялось, где были предъявлены обвинения всем участникам группы. Второе заседание назначено на октябрь 2018 года. Айбек также уточнил, с какого времени задержанные американским правосудим гражданки Казахстана находятся в США.
«Диора Аширова находится в США с 2013 года, она вылетела по туристической визе для лечения ребенка и с тех пор находится там. Остальные тоже примерно такие сроки пребывают в США», — сказал он. У Ашировой есть трое детей — одна из них гражданка РК, двое — граждане США. За детьми помогает присматривать мать Диоры — Гульнара Аширова.
Напомним, гражданки РК были задержаны по подозрению в том, что в составе большой группировки с выходцами из других стран СНГ размещали в США объявления о продаже