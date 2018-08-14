Меньше чёрно-белого и шерсть для зимы: красноярцам рассказали о правильной школьной форме
Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.
Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно подобрать форму для школьников. Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.
Требования к детской одежде закрепили в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Швейные изделия не должны линять при стирке, выдерживать воздействие пота, сухого трения.
Цветовая гамма формы должна быть спокойной. Сочетание
Следует проверять этикетку на форме, там должны быть: наименование и местонахождения изготовителя; наименование и назначение изделия; дата изготовления; вид и доля натурального и химического сырья в материале подкладок и самого изделия; размер.