Меньше чёрно-белого и шерсть для зимы: красноярцам рассказали о правильной школьной форме

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно подобрать форму для школьников. Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.

Требования к детской одежде закрепили в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Швейные изделия не должны линять при стирке, выдерживать воздействие пота, сухого трения.

Предпочтение следует отдавать натуральным материалам: шерсть, шелк, лен, хлопок. Синтетика аккумулирует статическое электричество и может вызывать повышенную потливость, как следствие, провоцировать сыпь и раздражение на коже. Важно подбирать для ребёнка форму из разных материалов в тёплое и холодное время года. Весной и осенью приемлемы хлопок и лён, зимой — больше подойдёт шерсть и кашемир.

Цветовая гамма формы должна быть спокойной. Сочетание черно-белого цвета не рекомендуется, такой резкий контраст утомляет зрение и вызывает головную боль. Подходящим психологи считают бежевый и разбавленный зеленый цвет.