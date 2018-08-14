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10:14 (мск), источник: Newslab.ru

Меньше чёрно-белого и шерсть для зимы: красноярцам рассказали о правильной школьной форме

Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно подобрать форму для школьников. Нужно обращать внимание не только на цвет и размер, но и на тип текстиля в разные сезоны.

Требования к детской одежде закрепили в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Швейные изделия не должны линять при стирке, выдерживать воздействие пота, сухого трения.

Предпочтение следует отдавать натуральным материалам: шерсть, шелк, лен, хлопок. Синтетика аккумулирует статическое электричество и может вызывать повышенную потливость, как следствие, провоцировать сыпь и раздражение на коже. Важно подбирать для ребёнка форму из разных материалов в тёплое и холодное время года. Весной и осенью приемлемы хлопок и лён, зимой — больше подойдёт шерсть и кашемир.

Цветовая гамма формы должна быть спокойной. Сочетание черно-белого цвета не рекомендуется, такой резкий контраст утомляет зрение и вызывает головную боль. Подходящим психологи считают бежевый и разбавленный зеленый цвет.

Следует проверять этикетку на форме, там должны быть: наименование и местонахождения изготовителя; наименование и назначение изделия; дата изготовления; вид и доля натурального и химического сырья в материале подкладок и самого изделия; размер.

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