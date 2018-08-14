Корюшка дешевеет — приморцы радуются

Источник: ДЕЙТА

Навагу, камбалу и корюшку можно приобрести по доступным ценам на сельскохозяйственной ярмарке во Владивостоке.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, за неделю корюшка на ярмарке на центральной площади Владивостока подешевела почти в два раза.

«Килограмм корюшки сейчас можно приобрести от 75 рублей. Навага стоит от 40 рублей, камбала от 80 рублей», — сообщили специалисты.

Снизилась также цена на красную рыбу.

«Горбуша продается от 170 рублей за килограмм, кета — от 225 рублей», — добавили они.

Кроме того, на 60 рублей подешевел кальмар — до 120 рублей за килограмм.

Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что в этом году в Приморье выловлено почти 890 тонн горбуши. Вся рыба предназначена для внутреннего рынка края.

Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.