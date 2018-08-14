Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на полупустых пляжах
47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка
«Не представляла, что люди такие звери»: Вайкуле о речи про Крым
Поклонская вышла замуж: кто стал ее избранником
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Корюшка дешевеет — приморцы радуются

Почти в два раза подешевела корюшка на главной ярмарке Приморья, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Навагу, камбалу и корюшку можно приобрести по доступным ценам на сельскохозяйственной ярмарке во Владивостоке.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, за неделю корюшка на ярмарке на центральной площади Владивостока подешевела почти в два раза.

«Килограмм корюшки сейчас можно приобрести от 75 рублей. Навага стоит от 40 рублей, камбала от 80 рублей», — сообщили специалисты.

Снизилась также цена на красную рыбу.

«Горбуша продается от 170 рублей за килограмм, кета — от 225 рублей», — добавили они.

Кроме того, на 60 рублей подешевел кальмар — до 120 рублей за килограмм.

Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что в этом году в Приморье выловлено почти 890 тонн горбуши. Вся рыба предназначена для внутреннего рынка края.

Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.

Михаил Грач.

Все новости региона
 «Вконтакте» появится новая функция приватности
Экологическая катастрофа взбудоражила россиян
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Эстонцы объяснили, почему не смогли отследить натовскую ракету
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Спорт
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня Самое важное о трансферном окне в России и Европе
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь