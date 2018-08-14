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08:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автобус № 14 будет ходить по новому маршруту

До 24 августа будет ограничено движение по перекрёстку улиц Островского и Революции.

Источник: РИА "Новости"

С 14 августа автобусный маршрут № 14 меняет свой маршрут. В направлении микрорайона Юбилейный он будет двигаться по улицам Луначарского, Сибирская, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении — по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирская и Екатерининской.

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В администрации Перми также напоминают, что до 24 августа ограничено движение на пересечении улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекрёсток с улицей Революции в обоих направлениях возможен только направо. Также по улице Революции со стороны улицы 25-го Октября организована дополнительная полоса для движения транспорта по автостоянке вдоль дома № 18. Ограничение для движения пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья» сохранится.

Напомним, изменение схемы движения связано с реконструкцией тепловой сети.

Из-за этого до 24 августа автобусные маршруты № 4, № 36, № 61 и № 67 в направлении Средней дамбы от улицы Пушкина перенаправлены по улицам Сибирская и Революции. Также автобусный маршрут № 33 в направлении Средней дамбы от улицы Луначарского перенаправлен по улицам Сибирская и Революции. Кроме того, автобусный маршрут № 63 следует по улицам Сибирская и Революции. В обратном направлении движение автобусов осуществляется без изменений.

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