В Перми автобус № 14 будет ходить по новому маршруту

Источник: РИА "Новости"

С 14 августа автобусный маршрут № 14 меняет свой маршрут. В направлении микрорайона Юбилейный он будет двигаться по улицам Луначарского, Сибирская, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении — по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирская и Екатерининской.

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В администрации Перми также напоминают, что до 24 августа ограничено движение на пересечении улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекрёсток с улицей Революции в обоих направлениях возможен только направо. Также по улице Революции со стороны улицы 25-го Октября организована дополнительная полоса для движения транспорта по автостоянке вдоль дома № 18. Ограничение для движения пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья» сохранится.

Напомним, изменение схемы движения связано с реконструкцией тепловой сети.