В Калининском и Красногвардейском районах испытывают теплосети

Источник: Комсомольская правда

Во вторник АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает испытывать городские трубы и готовить Северную столицу к новому отопительному сезону.

В зону испытаний 14 августа входят теплосети, проходящие по Красногвардейскому и Калининскому районам. Особое внимание в Красногвардейском районе энергетики обратят на трубы на Апрельской, Львовской, Маршала Тухачевского, Стасовой, Буренина, Бестужевской и Брюсовской улицах, а также на Среднеохтинском, Пискаревском, Маршала Блюхера, Энергетиков и Полюстровским проспекте и шоссе Революции.

В Калининском районе испытания пройдут по улицам Антоновской, Бестужевской, Замшиной, Герасимовской, Мечникова, Брюсовской, Арсенальной, Минеральной, на Кондратьевском проспекте и проспекте Маршала Блюхера, а также по Арсенальной набережной.