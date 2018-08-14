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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининском и Красногвардейском районах испытывают теплосети

Не исключены коммунальные аварии.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает испытывать городские трубы и готовить Северную столицу к новому отопительному сезону.

В зону испытаний 14 августа входят теплосети, проходящие по Красногвардейскому и Калининскому районам. Особое внимание в Красногвардейском районе энергетики обратят на трубы на Апрельской, Львовской, Маршала Тухачевского, Стасовой, Буренина, Бестужевской и Брюсовской улицах, а также на Среднеохтинском, Пискаревском, Маршала Блюхера, Энергетиков и Полюстровским проспекте и шоссе Революции.

В Калининском районе испытания пройдут по улицам Антоновской, Бестужевской, Замшиной, Герасимовской, Мечникова, Брюсовской, Арсенальной, Минеральной, на Кондратьевском проспекте и проспекте Маршала Блюхера, а также по Арсенальной набережной.

Энергетики просят горожан и гостей Петербурга быть внимательнее и не приближаться к месту вытекания воды, даже если там припаркован ваш автомобиль — ущерб застрахован.

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