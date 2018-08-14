В Воронеже ремонт в 74 дворах закончат до 31 августа
Всего в 2018 году запланированы работы на 97 территориях.
Всего в 2018 году запланированы работы на 97 территориях.
В Воронеже отремонтировали 23 двора в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков на планерке в мэрии в понедельник, 13 августа. До 31 августа планируется завершить работы на 74 территориях.
Межведомственные комиссии провели выездные проверки и оценили качество проведенных работ. Основными замечаниями стали: плохо закрепленные ограждения, не полное проведение планировки завезенного грунта, неубранный мусор и другое. Подрядчик должен устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, после проведенных работ асфальтобетоное покрытие пройдет лабораторный контроль. Пробы асфальта отдадут на независимую экспертизу для определения качества.
На проект «Комфортная городская среда» в Воронеже потратят около 1,7 млрд рублей до 2022 года. Проект рассчитан на пять лет и предусматривает мероприятия по благоустройству дворов и общественных территорий. За пять лет в Воронеже благоустроят 480 дворов, 63 общественных территорий — парков, скверов, площадей и других пространств.