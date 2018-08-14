В Воронеже ремонт в 74 дворах закончат до 31 августа

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже отремонтировали 23 двора в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков на планерке в мэрии в понедельник, 13 августа. До 31 августа планируется завершить работы на 74 территориях.

В рамках программы в 2018 году в Воронеже запланировали провести ремонт 97 дворов. Из них 14 дворов в Центральном районе, в Советском — 22, Ленинском — 14, в Левобережном и Коминтерновском районах — по 16, в Железнодорожном — 15.

Межведомственные комиссии провели выездные проверки и оценили качество проведенных работ. Основными замечаниями стали: плохо закрепленные ограждения, не полное проведение планировки завезенного грунта, неубранный мусор и другое. Подрядчик должен устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, после проведенных работ асфальтобетоное покрытие пройдет лабораторный контроль. Пробы асфальта отдадут на независимую экспертизу для определения качества.