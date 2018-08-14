Театрализованные прогулки начали устраивать в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Проект «Голос города» организовали в краевой столице — местным жителям предлагают приобщиться к театру, прогуливаясь по Хабаровску. Чтобы увидеть постановку с элементами флешмоба и квеста, зрителям достаточно надеть наушники и смотреть по сторонам. По словам авторов идеи, новый формат позволяет оказаться «внутри спектакля», сообщает портал «Губерния».

Как рассказал один из организаторов проекта в Хабаровске Дмитрий Зыков, горожане могут совершить иммерсивную — то есть с эффектом погружения — прогулку, став участниками спектакля.

«Мы увидели этот проект у наших знакомых в Краснодаре, заинтересовались и решили: почему бы в Хабаровске не появиться такому замечательному мероприятию? Конечно, мы пока встречаем [недоуменные] взгляды прохожих, но как только про нас узнает большее количество людей, думаю, все станет хорошо», — считает Дмитрий Зыков.

Пока в репертуаре проекта только один спектакль — «Хабаровск навсегда». По городу театралов ведет голос в наушниках. История разворачивается прямо на улицах краевой столицы. Актеров участники прогулки видят внезапно — например, замечают их среди толпы прохожих у Театра юного зрителя.

«Здесь сцена — это весь город. Зрительного зала нет, зритель находится внутри самого спектакля и может взаимодействовать с окружающей средой и с актерами», — говорит соорганизатор проекта «Голос города» в Хабаровске Виталий Карпяк.