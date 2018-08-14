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09:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Театрализованные прогулки начали устраивать в Хабаровске

Горожане могут стать участниками иммерсивного спектакля прямо на улице.

Источник: Губерния онлайн

Проект «Голос города» организовали в краевой столице — местным жителям предлагают приобщиться к театру, прогуливаясь по Хабаровску. Чтобы увидеть постановку с элементами флешмоба и квеста, зрителям достаточно надеть наушники и смотреть по сторонам. По словам авторов идеи, новый формат позволяет оказаться «внутри спектакля», сообщает портал «Губерния».

Как рассказал один из организаторов проекта в Хабаровске Дмитрий Зыков, горожане могут совершить иммерсивную — то есть с эффектом погружения — прогулку, став участниками спектакля.

«Мы увидели этот проект у наших знакомых в Краснодаре, заинтересовались и решили: почему бы в Хабаровске не появиться такому замечательному мероприятию? Конечно, мы пока встречаем [недоуменные] взгляды прохожих, но как только про нас узнает большее количество людей, думаю, все станет хорошо», — считает Дмитрий Зыков.

Пока в репертуаре проекта только один спектакль — «Хабаровск навсегда». По городу театралов ведет голос в наушниках. История разворачивается прямо на улицах краевой столицы. Актеров участники прогулки видят внезапно — например, замечают их среди толпы прохожих у Театра юного зрителя.

«Здесь сцена — это весь город. Зрительного зала нет, зритель находится внутри самого спектакля и может взаимодействовать с окружающей средой и с актерами», — говорит соорганизатор проекта «Голос города» в Хабаровске Виталий Карпяк.

Премьера необычного спектакля на свежем воздухе состоялась 12 августа. Длятся такие прогулки около 80 минут, устраивать их будут до середины октября. Организаторы советуют зрителям выбирать удобную для ходьбы одежду и обувь. Дополнительную информацию и стоимость билетов можно узнать на сайте проекта.

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