Холодильники полные кефали: в Крыму пресекли продажу рыбы «без документов»

По имевшейся у пограничников информации, там был организован бизнес по незаконной добыче и реализации водных биологических ресурсов. Проведя обследование помещения и осмотр холодильных установок, сотрудникам Погрануправления действительно удалось выявить около 120 особей камбалы-калкан и 450 килограмм кефали, уже готовых к продаже. Однако никаких ветеринарных документов на товар о организаторов бизнеса не было.
По предварительной оценке общий ущерб, нанесенный государству, составил порядка 220 тысяч рублей.
Владелец незаконного бизнеса в ближайшее время будет привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Санкции статьи предусматривают штраф до 20 тысяч рублей для юридических лиц.