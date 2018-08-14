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09:52 (мск), источник: РИА Крым

Холодильники полные кефали: в Крыму пресекли продажу рыбы «без документов»

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В поселке Черноморское сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли незаконную продажу рыбы без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По имевшейся у пограничников информации, там был организован бизнес по незаконной добыче и реализации водных биологических ресурсов. Проведя обследование помещения и осмотр холодильных установок, сотрудникам Погрануправления действительно удалось выявить около 120 особей камбалы-калкан и 450 килограмм кефали, уже готовых к продаже. Однако никаких ветеринарных документов на товар о организаторов бизнеса не было.

По предварительной оценке общий ущерб, нанесенный государству, составил порядка 220 тысяч рублей.

Владелец незаконного бизнеса в ближайшее время будет привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Санкции статьи предусматривают штраф до 20 тысяч рублей для юридических лиц.

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