Холодильники полные кефали: в Крыму пресекли продажу рыбы «без документов»

По имевшейся у пограничников информации, там был организован бизнес по незаконной добыче и реализации водных биологических ресурсов. Проведя обследование помещения и осмотр холодильных установок, сотрудникам Погрануправления действительно удалось выявить около 120 особей камбалы-калкан и 450 килограмм кефали, уже готовых к продаже. Однако никаких ветеринарных документов на товар о организаторов бизнеса не было.