ФК «Краснодар» поздравил Сергея Галицкого с днем рождения
Основателю, владельцу и президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому 14 августа исполнился 51 год.
Основателю, владельцу и президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому 14 августа исполнился 51 год.
«Весь коллектив ФК “Краснодар” поздравляет Сергея Галицкого и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. И пусть созданный вами клуб как можно чаще радует вас победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит еще больше молодых талантов! С днем рождения», — говорится в сообщении
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В 2017 году Галицкий вошел в список 100 самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes и стал филантропом года.
Сергею Галицкому присвоили звание почетного гражданина Краснодара.