ФК «Краснодар» поздравил Сергея Галицкого с днем рождения

«Весь коллектив ФК “Краснодар” поздравляет Сергея Галицкого и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. И пусть созданный вами клуб как можно чаще радует вас победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит еще больше молодых талантов! С днем рождения», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.