Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз (фото)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на полупустых пляжах
47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10:37 (мск), источник: Кубань 24

ФК «Краснодар» поздравил Сергея Галицкого с днем рождения

Основателю, владельцу и президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому 14 августа исполнился 51 год.

«Весь коллектив ФК “Краснодар” поздравляет Сергея Галицкого и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. И пусть созданный вами клуб как можно чаще радует вас победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит еще больше молодых талантов! С днем рождения», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РФС вручил Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола.

В 2017 году Галицкий вошел в список 100 самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes и стал филантропом года.

Сергею Галицкому присвоили звание почетного гражданина Краснодара.

Все новости региона
 Фоторепортаж: LiveFest Summer в Сочи
В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Эстонцы объяснили, почему не смогли отследить натовскую ракету
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Спорт
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня Самое важное о трансферном окне в России и Европе
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь