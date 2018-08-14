Сегодня в Воронеже снова пройдёт расчистка дворов от бесхозных авто

Источник: Вести - Воронеж

А для тех, кто забыл о своих машинах, есть еще шанс успеть и спасти авто от эвакуации — воронежские дворы сегодня снова собираются освободить от бесхозных и разукомплектованных машин. Эвакуируют автохлам принудительно.

Предупреждали об этом владельцев авто неоднократно — списки были опубликованы на сайте администрации, уведомления оставляли и прямо на машинах, чиновники даже искали владельцев через ГИБДД.