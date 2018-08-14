На дорогах страны дежурит полиция с радарами

На дорогах страны дежурит полиция с радарами

Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут дежурить на следующих трассах: