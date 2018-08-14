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10:03 (мск), источник: Noi.md

На дорогах страны дежурит полиция с радарами

Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут дежурить на следующих трассах:

  • M-3/R-3: на сегменте Яловенского района;
  • М-5/R-1: на сегменте Страшенского района;
  • R-1: Кишинев — Унгены, 40−70 км;
  • R-2: Кишинев — Бендеры, 22−54 км;
  • R-6: Кишинев — Оргеев, 13−21 км;
  • R-3/R-33/G-98: на сегменте Хынчештского района;
  • M-3/R-3 /R-26: на сегменте Чимишлийского района

Напоминаем, что для оптимизации дорожного движения на трассах дежурят мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования.

Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям:

  • соблюдать безоговорочно знаки/ указания патрульных инспекторов;
  • соблюдать дистанцию между автомобилями;
  • не останавливать машину в местах, где она может создать препятствия для движения транспорта;
  • проявлять терпение, максимальную дисциплинированность,
  • соблюдать Правила дорожного движения.
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