На дорогах страны дежурит полиция с радарами
Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут дежурить на следующих трассах:
Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут дежурить на следующих трассах:
Напоминаем, что для оптимизации дорожного движения на трассах дежурят мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования.
Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям: