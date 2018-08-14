Африканская чума держит в страхе фермеров в Вулканештах

Это уже третий случай заражения в этом населенном пункте. Один из владельцев домашнего подворья обратился в офис Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, заявив, что у него умерли три свиньи. Всего в его хозяйстве имелось десять свиней весом 20 — 60 килограммов.