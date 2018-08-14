Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси

На популярном летом товаре появились призывы героев мультипликационного сериала МЧС «Волшебная книга»: «К речке один не ходи никогда. Может с тобой случиться беда». Таких пачек было выпущено 8 тыс.

«По инициативе спасателей, которую поддержал директор филиала Алексей Садовский, сладкое лакомство можно приобрести в магазинах страны. Продукция с яркими наклейками привлечет внимание к проблеме безопасного поведения на водоемах не только детей, но и взрослых. Кроме того, планируем продолжить распространять на мороженом наглядную информацию с противопожарной рекламой», — сказала Марина Фандо.