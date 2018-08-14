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10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

На популярном летом товаре появились призывы героев мультипликационного сериала МЧС «Волшебная книга»: «К речке один не ходи никогда. Может с тобой случиться беда». Таких пачек было выпущено 8 тыс.

«По инициативе спасателей, которую поддержал директор филиала Алексей Садовский, сладкое лакомство можно приобрести в магазинах страны. Продукция с яркими наклейками привлечет внимание к проблеме безопасного поведения на водоемах не только детей, но и взрослых. Кроме того, планируем продолжить распространять на мороженом наглядную информацию с противопожарной рекламой», — сказала Марина Фандо.

Подобная акция не первая среди РОЧС Витебской области. В конце прошлого года «Птицефабрика Городок» начала выпускать яйца с надписью «МЧС 101» в рамках профилактической акции «За безопасность вместе», проводившейся в районе по инициативе Городокского подразделения МЧС. Кроме того, в декабре 2017 года можно было купить пакеты молока с логотипом спасателей «Гордимся, что научили!» от Глубокского МКК. Соцреклама вызвала живой интерес у местных жителей.

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