Мороженое с социальной рекламой МЧС появилось в магазинах Беларуси
14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Филиал «Лепельский
14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Филиал «Лепельский
На популярном летом товаре появились призывы героев мультипликационного сериала МЧС «Волшебная книга»: «К речке один не ходи никогда. Может с тобой случиться беда». Таких пачек было выпущено 8 тыс.
«По инициативе спасателей, которую поддержал директор филиала Алексей Садовский, сладкое лакомство можно приобрести в магазинах страны. Продукция с яркими наклейками привлечет внимание к проблеме безопасного поведения на водоемах не только детей, но и взрослых. Кроме того, планируем продолжить распространять на мороженом наглядную информацию с противопожарной рекламой», — сказала Марина Фандо.
Подобная акция не первая среди РОЧС Витебской области. В конце прошлого года «Птицефабрика Городок» начала выпускать яйца с надписью «МЧС 101» в рамках профилактической акции «За безопасность вместе», проводившейся в районе по инициативе Городокского подразделения МЧС. Кроме того, в декабре 2017 года можно было купить пакеты молока с логотипом спасателей «Гордимся, что научили!» от Глубокского МКК. Соцреклама вызвала живой интерес у местных жителей.